Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kuraklıkla mücadele' paylaşımı

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.