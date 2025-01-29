Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Özbekistanlı bakanları kabul etti

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Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.