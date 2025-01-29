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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Özbekistanlı bakanları kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Özbekistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Özbekistanlı bakanları kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev'i kabul etti.

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Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Özbekistan

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