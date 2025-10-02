Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs’ün Fethi paylaşımı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.



