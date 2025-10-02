×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün Fethi paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kudüs’ün Fethi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

