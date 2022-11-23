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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Küba’ya tarihi hediye

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Küba#Hediye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 22:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’e, 1902 yılında Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma’nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e gönderdiği mektubu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Osmanlı Devleti tarafından Küba’ya gönderilen cevap mektubunu da Bermudez’e takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez’e, 1902 yılında Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma’nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e gönderdiği mektubu hediye etti.

Tarihi mektupta, dönemin Küba Cumhurbaşkanı Palma, II. Abdülhamid’e “Küba Cumhuriyetinin kuruluşunu ve Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkilerini koruma niyetini” bildiriyor.

Küba Devlet Başkanı Bermudez, bu anlamlı hediye için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Daha önce bu belgeyi görmediğini belirten Bermudez, “Tamamen tarihi bir belge” ifadelerini kullandı.

“OSMANLI İLE DOSTLUK VE SAMİMİ İLİŞKİLERİN KORUNMASI NİYETİNİ BİLDİRİRİM”

Dönemin Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma’nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e gönderdiği mektup şu ifadeleri içeriyor:

“Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilen arazi tahliye edilerek 20 Mayıs 1902 tarihinde öğle vakti Küba Cumhuriyetinin kurulduğunu ve Küba anayasası gereği tarafıma verilen yürütme gücünü üzerime aldığımı ekselanslarına bildirmekten onur duyarım. Bu ülke için heyecan verici bir olay olan işbu durumu siz yüce padişaha sunuyorum. Ayrıca Küba Cumhuriyetinin bütün toplumlar ile ve özellikle Osmanlı Devleti ile dostluk ve samimi ilişkilerin korunması konusunda değişmez niyetini Küba halkı adına bildiririm. Siz yüce padişah için en samimi duygularla Allah’tan uzun ömür, mutluluk, şan, kudret temenni eder, devletinizin dirlik ve düzen içinde olmasını dilerim.”

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O dönem Osmanlı Devleti tarafından Küba’ya gönderilen cevap mektubunda ise şu ifadeler yer alıyor:
“Soylu, yüksek rütbeli, sevgi dolu, şanı yüce dostumuz hazretleri Küba Hükümetinin kurularak yürütme kuvvetinin tarafınızdan üstlenildiğini ve dostluk binasının kurulması dileğini içeren dostluk mektubunuz alındı ve incelendi. Osmanlı Devleti ile Küba arasında sürmesi arzu edilen dostluk bağlarının güçlenmesini sağlayacak olan bu iyi niyetiniz sevindiricidir. Yüksek şahsınızın daima başarılı olması arzusuyla işbu dostluk mektubumuz yazılmış ve gönderilmiştir.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Küba#Hediye

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