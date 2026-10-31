Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da

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İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Resmi törenle karşılanan Zelenskiy'i Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov da yer aldı.

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacak. Dolmabahçe’deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.