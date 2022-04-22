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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den kritik görüşme

#Mark Rutte#Cumhurbaşkanı Erdoğan#GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutteden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci’nin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti. Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

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#Mark Rutte#Cumhurbaşkanı Erdoğan#GÖRÜŞME

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