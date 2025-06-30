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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Koruyucu Aile#Sosyal Medya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Koruyucu Aile mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. #KoruyucuAilem"

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#Recep Tayyip Erdoğan#Koruyucu Aile#Sosyal Medya

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