Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile' mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Koruyucu Aile Günü vesilesiyle korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. #KoruyucuAilem"