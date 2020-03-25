Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsünü yenen Türk'e "geçmiş olsun" telefonu

Arpacı telefon görüşmesini DHA'ya anlattı: "Bu karantina odasında tecrit edilmiş unutulmuş, iyileşebilecekmiyim gibi moralsiz beklerken, sizi ülkenizden Cumhurbaşkanınızın Sözcüsü ararsa ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletmesi. Çok çok memnun oldum. Allaha şükür telefonlarım gün boyu susmadı. Köln Başkonsolosluğu da aradı. Çok teşekkür ediyorum. Derdimize derman gibi geldi. Sahip çıkılmak kadar güzel bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a tüm arayanlara Köln Başkonsolosluğumuza iş arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle DHA Demirören Haber Ajansa bir haftadır beni takip ettiler bana dua eden herkese aileme sonsuz teşekkür ederim. Zor bir süreç nefesiniz yetmiyor boğulacak gibi olup ümidinizi yitiriyorsunuz“ dedi.



