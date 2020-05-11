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AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 23:18,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Küresel koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar ve desteklerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan koronavirüsle mücadele paylaşımı

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