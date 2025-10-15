Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konut projesi açıklaması: Önceliğimiz hayat pahalılığını çözmek

Haberin Devamı

“2023 seçimleri sonrasında uyguladığımız ekonomi programının etkilerini görmeye başladık. Enflasyon başta olmak üzere birçok alanda kayda değer sonuçlar aldık. Şüphesiz önümüzde katetmemiz gereken daha çok mesafe var. Hep söylediğim gibi; bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don ve bölgesel krizler gibi kontrolümüz dışındaki engellere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

‘UCUZ KİRA’ PROJESİ

Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin, yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün... Bunlara fırsat vermeyip devlet, bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız. Yüzyılın Konut Projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız. Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ’miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Ekim ayı sonuna doğru projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız. 2025’in ilk yarısında yıllık büyümemiz yüzde 3.6 olarak gerçekleşti. Bu süreçte reel sektörümüzün taleplerine de kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her türlü sıkıntının farkındayız.”

BOYKOT ÇAĞRILARI ELLERİNDE PATLADI

“Türk ekonomisine çelme takmaya adeta ahdetmiş bir ana muhalefet partisi var. Yolsuzluk operasyonları başlayınca beytülmale çöreklenmiş yankesicileri yargıdan kurtarmak için ‘boykot’ diye bir şey uydurdular. Kendilerine destek vermeyen hangi marka, kurum, şirket, basın-yayın kuruluşu varsa; hepsini bu ‘boykot torbasının’ içine doldurdular. Ülkemiz genelindeki boykot çağrıları, diğer bütün işleri gibi ellerinde patladı. Milletimiz, bunların önünü arkasını düşünmeden yaptıkları ‘ekonomiyi durdurma’ çağrılarına prim vermedi. Şimdi anlaşılıyor ki, boykottan amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Suç örgütleriyle haşır neşir ola ola, iyice onlara benzemeye başladılar. Milletimiz artık bunların ‘siyasi parti mi, mafya mı’ olduğunu karıştırır oldu.”

GAZZE’YE CAN SUYU OLMALIYIZ

Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Geride 68 bin şehit, 170 binden fazla yaralı, yıkılmış şehirler, paramparça olmuş hayatlar, yetim ve öksüz çocuklar bırakan soykırımın yol açtığı tahribatı ortadan kaldırmak belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması muhtemelen yıllar alacak. Ama bütün bunlara rağmen 2 yıllık acının, katliamın ve zulmün ardından Gazze’de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz. Buruk da olsa yüzler gülüyor. Anneler çocuklarını ‘bomba yağar’ korkusu olmadan sokağa gönderebiliyor. Bunları görebilmek bile bizim için bahtiyarlık. Şimdi hep beraber yaraları sarmamız, Gazze’yi ayağa kaldırmamız ve kardeşlerimize can suyu olmamız gerek. Türkiye olarak bunun için çalışacak, her aşamayı takip edeceğiz.