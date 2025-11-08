Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'ndeki yangınla ilgili başsağlığı mesajı

×
Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kocaelindeki yangınla ilgili başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 13:36

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak "Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; 

"Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

#Kocaeli Yangını#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Taziye Mesajı

