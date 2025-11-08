Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'ndeki yangınla ilgili başsağlığı mesajı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."