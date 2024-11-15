×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 41’inci kuruluş yıl dönümü için mesaj

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#KKTC
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KKTCnin 41’inci kuruluş yıl dönümü için mesaj
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#KKTC

BAKMADAN GEÇME!