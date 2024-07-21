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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Öğrencilerimize hayırlı olsun

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#Recep Tayyip Erdoğan#KKTC#Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KKTC paylaşımı: Öğrencilerimize hayırlı olsun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 00:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. 

Aldığımız bu karar Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olsun. 

Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. 

50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz." 

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#Recep Tayyip Erdoğan#KKTC#Kıbrıs

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