Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım Tatar sürgününün 82. yılına" ilişkin paylaşım

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırım Tatar Sürgünü#Tarih
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 18:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kırım Tatar sürgününün 82. yılına" ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"82 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimizin yaşadığı büyük kayıpları hüzünle yad ediyor, sürgün esnasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm Kırımlı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyor, her birine en derin taziyelerimi iletiyorum. Unutulmamalıdır ki Türkiye ve Türk milleti olarak Kırımlı kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz."

