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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kırım Tatar Sürgünü' mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırım Tatar Sürgünü#Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kırım Tatar Sürgünü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı...

Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü... Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırım Tatar Sürgünü#Erdoğan

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