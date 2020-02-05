CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: FÃ¼zemizi mÃ¼mkÃ¼nse hemen Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtireceÄŸiz...

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HÄ°SAR-A FÃ¼ze Sisteminin mÃ¼mkÃ¼nse hemen Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtirilerek, Ã¶nemli bir eksiÄŸin giderileceÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YahÅŸihan'da TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) MÃ¼himmat AyÄ±rma ve AyÄ±klama Tesisini (MAAT) Devreye Alma TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Tesisin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen ErdoÄŸan, TSK'nin envanterinde bulunan mÃ¼himmatÄ±n Ã§evreye zarar vermeden ayrÄ±lmasÄ± ve ayÄ±klanmasÄ±nÄ±n, kritik bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸunu sÃ¶yledi. ErdoÄŸan, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ ordularÄ±ndan birine sahip TÃ¼rkiye iÃ§in, mÃ¼himmatÄ±n kendisi kadar diÄŸer aÅŸamalarÄ±nÄ±n da Ã¶nemli olduÄŸunu dile getirdi.Â Â Â Â Â

Tesisin, 2012'de yaÅŸanan elim bir kazanÄ±n ardÄ±ndan faaliyetlerine ara verdiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, kazada ÅŸehit olan 4 kiÅŸiye bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.Â Â Â Â Â

Tesislerin yeniden devreye alÄ±nmasÄ±yla Ã¶nemli bir eksiÄŸin giderildiÄŸini belirten ErdoÄŸan, yÄ±lda 3 bin ile 6 bin ton arasÄ±nda kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± mÃ¼himmatÄ± iÅŸleyecek bu tesisin, sÄ±fÄ±r atÄ±k ilkesiyle tÃ¼m Ã¼rÃ¼nleri geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me hazÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Tesisin, Ã¼lkeye ve orduya kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en herkesi tebrik eden ErdoÄŸan, "Bu vesileyle, Ã¼lkemizde sÄ±fÄ±r atÄ±k projesi konusuna verdiÄŸi ehemmiyet sebebiyle de eÅŸimin bu gayretlerinden dolayÄ± mÃ¼saadenizle kendilerine de Ã§ok Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda Suriye'de ve Libya'da doÄŸrudan sahada mÃ¼cadele veren, ayrÄ±ca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek Ã§ok yerde askeri misyon gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ten bir Ã¼lke olduÄŸunu aktaran ErdoÄŸan, "Hamdolsun sorumluluk Ã¼stlendiÄŸimiz, ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hiÃ§bir yerde mahcup olmadÄ±k. GirdiÄŸimiz her mÃ¼cadeleden alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±k. Hedeflerimize doÄŸru yÃ¼rÃ¼rken hiÃ§bir masumun, hiÃ§bir gÃ¼nahsÄ±zÄ±n zarar gÃ¶rmemesini saÄŸlayarak tÃ¼m dÃ¼nyaya mertlik dersi verdik. Ahlaka ve erdeme uyularak da bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelelerin verilebileceÄŸini dost, dÃ¼ÅŸman herkese gÃ¶sterdik." dedi.Â Â Â Â Â

"FEDAKARLIKLARLA Ã–RÃœLÃœ BÄ°R GAYRETÄ°N SONUCU"Â Â Â Â Â

Elde edilen baÅŸarÄ±larda, askerin yÃ¼rek ve bilek gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda savunma sanayisi teknolojilerinde gelinen noktanÄ±n da bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± bulunduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"TÃ¼rkiye'nin son 17 yÄ±lda savunma sanayisinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kritik Ã§alÄ±ÅŸmalar olmasaydÄ±, bugÃ¼n bÄ±rakÄ±nÄ±z sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nÄ±, kendi topraklarÄ±mÄ±zda bile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele edemez hale gelebilirdik. Bu baÅŸarÄ± tablosu, Ã§ok uzun, zahmetli ve fedakarlÄ±klarla Ã¶rÃ¼lÃ¼ bir gayretin sonucudur. Mesela, 2002 yÄ±lÄ±nda sadece 62 savunma projesi yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken bugÃ¼n bu sayÄ± 700'e yaklaÅŸtÄ±. Savunma sanayisi bÃ¼tÃ§emiz, 5,5 milyar dolardan yaklaÅŸÄ±k 11 katlÄ±k bir artÄ±ÅŸla 60 milyar dolarlÄ±k proje hacmine ulaÅŸtÄ±. Ä°hale sÃ¼reci devam eden projeler de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, karÅŸÄ±mÄ±za 75 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼klÃ¼k Ã§Ä±kÄ±yor. SektÃ¶rÃ¼n cirosu 2002 yÄ±lÄ±nda 1 milyar dolarken bugÃ¼n 9 milyar dolar dÃ¼zeyine yÃ¼kseldi. Daha Ã¶nce neredeyse yok seviyesinde olan araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme harcamasÄ± 1,5 milyar dolarÄ± buldu. BugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k savunma ÅŸirketleri listesinde 5 firmayla temsil ediliyoruz."Â Â Â Â Â

Yerlilik ve milliliÄŸin savunma sanayisinin olmazsa olmazlarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â Â Â Â Â

"Son 17 yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hamleler sonucunda, yerlilik ve millilik oranÄ± yÃ¼zde 20'lerden 70'lere Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Nereden nereye... Suriye ve Libya'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durum, fÃ¼ze savunma sistemlerine daha Ã§ok Ã¶nem vermemiz gerektiÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir. Bu Ã§erÃ§evede ASELSAN ve ROKETSAN tarafÄ±ndan tamamen milli ve yerli olarak geliÅŸtirilen HÄ°SAR-A AlÃ§ak Ä°rtifa Hava Savunma FÃ¼ze Sistemini, Ã§ok ama Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yorum. Bu sistem, yapÄ±lan nihai sistem testlerinde hedefi yÃ¼zde 100 baÅŸarÄ±yla imha etti. Ä°nÅŸallah bu sistemi, mÃ¼mkÃ¼nse hemen Suriye sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±za yerleÅŸtirerek Ã¶nemli bir eksiÄŸimizi gidermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Sistemin geliÅŸtirilmesi ve menzilinin uzatÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da hÄ±zlandÄ±rÄ±yoruz. Ä°lk yerli ve milli havadan havaya fÃ¼zemizin Ã¼retilmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z proje kapsamÄ±nda geliÅŸtirilen BozdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸ iÃ§i ve GÃ¶kdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸ Ã¶tesi fÃ¼zelerinin testleri de baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti. BozdoÄŸan fÃ¼zemizi inÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede envantere alacaÄŸÄ±z. Bu baÅŸarÄ± sayesinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da Ã¶nemli ilerleme kaydettik."Â Â Â Â Â

"ARTIK Ä°HRAÃ‡ ETMENÄ°N DE GURURUNU YAÅžIYORUZ"Â Â Â Â Â

Â YÃ¼zde 100 yerli tasarÄ±m, ilk milli savaÅŸ gemisi MÄ°LGEM'in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ korvetinin filoya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten ErdoÄŸan, "Milli gemi savar fÃ¼ze sistemimiz Atmaca'yÄ± bu gemimize entegre ederek atÄ±ÅŸÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu gemileri artÄ±k ihraÃ§ etmenin de gururunu yaÅŸÄ±yoruz." dedi.Â Â Â Â Â

Ada sÄ±nÄ±fÄ± korvetlerinin devamÄ± niteliÄŸindeki MÄ°LGEM projesinin 5. gemisinin inÅŸasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ä±karma gemisi Anadolu'nun tamamlanmak Ã¼zere olduÄŸunu bildiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"Ä°nÅŸallah Ã§Ä±karma gemimizi bu yÄ±lÄ±n sonunda Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceÄŸiz. Tabii yetmez. ArkasÄ±ndan, biz de artÄ±k bÃ¶yle sadece Ã§Ä±karma gemisi deÄŸil, inÅŸallah inanÄ±yorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanÄ±nÄ±, ÅŸÃ¶yle bir uÃ§ak gemisini de yapacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye, bu hacimde gemiye sahip sayÄ±lÄ± Ã¼lkelerden biri olacaktÄ±r. GÃ¶lcÃ¼k tersanesinde inÅŸa etmekte olduÄŸumuz 6 denizaltÄ±dan ilki olan Piri Reis'i geÃ§enlerde havuza Ã§ektik. Bu alanda da teknoloji ve bilgi birikimimizi artÄ±rÄ±yoruz. TasarÄ±mÄ±ndan Ã¼retimine her aÅŸamada yerli olacak savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±, inÅŸallah 2023'te hangardan Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'yi F35'leri vermemekle tehdit edenlere en gÃ¼zle cevabÄ±, kendi milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zla vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Hem kendi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en iyisi olacak hem de bizi, dÃ¼nyada bu teknolojiyi geliÅŸtirebilen 3 Ã¼lkeden biri haline getirecek AkÄ±ncÄ± insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± uÃ§urduk. Åžu anda buna da sahibiz. YÃ¼ksek irtifa, aÄŸÄ±r yÃ¼klÃ¼ bomba taÅŸÄ±yabilen bÃ¶yle bir insansÄ±z hava aracÄ±na kavuÅŸtuk. Åžimdi yakÄ±nda bu da hizmete alÄ±nÄ±yor. Tamamen milli tasarÄ±m olan GÃ¶kbey helikopterimiz de test uÃ§uÅŸlarÄ± sonrasÄ± seri Ã¼retime geÃ§ecek. Daha fazla mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan son teknoloji elektronik harp ve silah sistemleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ, dÃ¼nyada sadece iki Ã¶rneÄŸi bulunan aÄŸÄ±r sÄ±nÄ±f taarruz helikopteri projesine de baÅŸladÄ±k."Â Â Â Â Â

Tank, hafif zÄ±rhlÄ± araÃ§, helikopter, insansÄ±z hava aracÄ± ve fÃ¼ze sistemlerinin motor ve gÃ¼Ã§ aktarma sistemlerinin geliÅŸtirilip Ã¼retilmesi amacÄ±yla projeler baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± da bildiren ErdoÄŸan, "Yerli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z dahil tÃ¼m platform ve sistemlerimizde inÅŸallah kendi motorumuzu kullanacaÄŸÄ±z. Åžu anda bunun da Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz." dedi.Â Â Â Â Â



TÃ¼rk savunma sanayisinin sadece bugÃ¼nÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamakla kalmayÄ±p geleceÄŸin harp teknolojilerini de ÅŸimdiden tasarlayÄ±p, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, bu konularda en Ã¶nemli iÅŸin tasarÄ±m olduÄŸunu, bunu, gÃ¼Ã§lÃ¼ genÃ§likle baÅŸaracaklarÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â

ErdoÄŸan, sayÄ±lÄ± Ã¼lkenin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± elektromanyetik silahlar ve lazer silah sistemlerine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"Ä°lk milli lazer ARMOL'u envanterimize aldÄ±k. Kara Soj Projesi dÃ¼ÅŸman hatlarÄ±ndaki elektronik haberleÅŸme ve radar sistemlerini kÃ¶reltme anlamÄ±nda Ã¶nemli kabiliyetler kazandÄ±rdÄ±. Hava Soj Projesi ile de bu alanda dÃ¼nyada sayÄ±lÄ± Ã¼lkenin sahip olduÄŸu bir kabiliyete ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Ã‡ok uzun menzilde su Ã¼stÃ¼ ve hava hedeflerinin tespit ve takibini gerÃ§ekleÅŸtirecek radar sistemi de yerli ve milli imkanlarla Ã¼retildi. TÃ¼rkiye, artÄ±k sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Ã¼lkenin sahip olduÄŸu yÃ¼ksek teknoloji radar geliÅŸtirme ve Ã¼retme yeteneÄŸini de yakalamÄ±ÅŸtÄ±r. Burada sayamadÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼zlerce savunma sanayii projemizle Ã¼lkemizi geleceÄŸin tehditlerine hazÄ±rlÄ±yoruz."Â Â Â Â Â

"Askerlerimizin kahramanlÄ±ÄŸÄ± zaten dillere destandÄ±. BÃ¼tÃ¼n ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Rabbimden ÅŸifalar niyaz ediyorum." diyen ErdoÄŸan, ÅŸimdi bunu teknoloji ile destekleyerek Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k destanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â Â Â Â Â

"MÄ°LLETÄ°MÄ°Z, FÄ°TNECÄ°LERE Ä°TÄ°BAR ETMEMÄ°ÅžTÄ°R"Â Â Â Â Â

DÃ¼nyada gÃ¼Ã§ dengelerinin yeniden kurulduÄŸu bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸine iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin bu sÃ¼reÃ§te "adeta bilek gÃ¼reÅŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" coÄŸrafyanÄ±n tam merkezinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi.Â Â Â Â Â

ErdoÄŸan, son 7-8 yÄ±ldÄ±r yaÅŸanan her hadisenin, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± ve kalmasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"Bize lazÄ±m olan hem siyasi hem ekonomik hem askeri ayaklarÄ± olan topyekÃ¼n bir gÃ¼Ã§tÃ¼r. Siyasi olarak desteklenmeyen ekonominin ve askeri gÃ¼cÃ¼n, ekonomik olarak desteklenmeyen siyasetin ve askeri potansiyelin, askeri olarak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik varlÄ±ÄŸÄ±n ayakta kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bunun iÃ§in TÃ¼rkiye'yi her alanda yÃ¼kseltmenin mÃ¼cadelesini veriyoruz. EÄŸer TÃ¼rkiye son dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n, maruz kaldÄ±ÄŸÄ± oyunlarÄ±n Ã¼zerinde sergilenen senaryolarÄ±n Ã¼stesinden baÅŸarÄ±yla gelebilmiÅŸse, bunu siyasi, ekonomik ve askeri gÃ¼cÃ¼nÃ¼ aynÄ± anda artÄ±rmasÄ±na borÃ§ludur. Milletimiz bu hakikati gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in fitnecilere, bozgunculara, cuntacÄ±lara, darbecilere, vesayet heveslilerine, ruhunu emperyalistlere satmÄ±ÅŸ mankurtlara asla itibar etmemiÅŸtir."Â Â Â Â Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin girdiÄŸi her mÃ¼cadelenin lokomotifinin, milletin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z sergilediÄŸi birlik, beraberlik ve kardeÅŸlik olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Hamdolsun, Ã¼lkemizi nice badirelerden geÃ§irerek bugÃ¼nlere getirdik. Siyasette, dÃ¼nyada sesimizi dinleten, masada aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan bir Ã¼lke haline getirdik." dedi.Â Â Â Â Â

"ÅžEHÄ°TLERÄ°MÄ°ZE, GAZÄ°LERÄ°MÄ°ZE ÅžÃœKRAN BORÃ‡LUYUZ"Â Â Â Â Â

Ekonomide onca saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen hedeflerden kopmadÄ±klarÄ±nÄ±, yollarÄ±nda kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼dÃ¼klerini aktaran ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â Â Â Â Â

"Askeri olarak ayak bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her yerde farkÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steriyor, dengeleri deÄŸiÅŸtiriyor, hayÄ±r dua ile anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir iklim oluÅŸturuyoruz. Bu manzara karÅŸÄ±sÄ±nda yarÄ±nlarÄ±mÄ±za Ã§ok daha gÃ¼venli ÅŸekilde bakabiliriz. TÃ¼rkiye'nin bu konuma gelmesinde katkÄ±sÄ± olan herkese ÅŸÃ¼kran borÃ§luyuz. HiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz en bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¼kranÄ± da ÅŸehitlerimize, gazilerimize borÃ§luyuz. TerÃ¶ristler karÅŸÄ±sÄ±nda kahramanca Ã§arpÄ±ÅŸan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarÄ±mÄ±za, korucularÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu vesileyle bugÃ¼n Van'da Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da Allah'tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyoruz. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z Ã¶tesinde destan yazan tÃ¼m kahramanlarÄ±mÄ±za, ÅŸahsÄ±m, milletim adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Kendilerini dev aynasÄ±nda gÃ¶renlere meydanÄ± bÄ±rakmayan kahraman ordumuza teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. 15 Temmuz'da canÄ± pahasÄ±na istiklalini ve istikbaline sahip Ã§Ä±kan milletimize teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."Â Â Â Â Â

Millet iÃ§in, ezan, bayrak, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in hayatÄ±nÄ± feda etmeyi gÃ¶ze alan milyonlar olduÄŸu sÃ¼rece kimsenin TÃ¼rkiye'yi dize getiremeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, devreye alÄ±nan MÃ¼himmat AyÄ±rma ve AyÄ±klama Tesisi'nin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ve millete hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyerek, tesiste emeÄŸi geÃ§enleri tebrik etti.Â Â

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AÃ‡ILIÅžTAN NOTLAR

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tÃ¶ren alanÄ±na geliÅŸinde Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœmit DÃ¼ndar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. TÃ¶ren mangasÄ±nÄ± selamlayan ErdoÄŸan, beraberindekilerle tÃ¶ren alanÄ±na geÃ§ti.Â Â Â Â Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda MKE AÄŸÄ±r Silah ve Ã‡elik FabrikasÄ±na canlÄ± baÄŸlantÄ± yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

YanÄ±nda Milli Savunma BakanÄ± Akar ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral GÃ¼ler ile MKEK Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yasin Akdere ile canlÄ± baÄŸlantÄ±da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi aldÄ±.Â Â Â Â Â

"Ã‡Ã¶pe atÄ±lan deÄŸil, yeniden geri kazanÄ±m. Bunu burada gÃ¶rdÃ¼k, Ã§ok Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. BaÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n artarak devamÄ±nÄ± diliyoruz." ifadesini kullanan ErdoÄŸan daha sonra gÃ¼nÃ¼n anÄ±sÄ±na, sahnedeki mÃ¼himmatÄ±n gÃ¶vdesini imzaladÄ±.Â Â Â Â Â

TÃ¶renin sonunda ErdoÄŸan ve beraberindekiler devreye alma butonuna basarak, tesisin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â Â Â Â Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra beraberindekilerle tesisi gezdi. TÃ¶rene TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z de katÄ±ldÄ±.