Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000'e girdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdeallerinizle bağlarınızı asla kaybetmeyin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ata yurdumuzda sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum. İki ülkenin kardeşliği her geçen gün büyüyor. Bu kardeşliği ve iş birliğini ileri taşımak için kararlı adımlar atıyoruz. Eğitim öğretimde Kırgız gençlerinin daha aydınlık gelecek kurmaları için Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesini eğitime açmıştık. 2022'de Maarif Vakfı Okulu ile Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik.

Türkiye Maarif Okulu'muzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi'nde 7500 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye bursları ile binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. Öğrencilerimizin beşeri sermayesinin yükselmesi için katkıda bulunduk.

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Esas mesele, en büyük miras olan gence çocuğa yatırım yapmaktır. Yarının siyasetçilerini, kültür e sanat insanlarını yetiştirmektir. Üniversitemiz Kırgızistan'ın yükselişine mihmandarlık edecektir. Manas Üniversite'mizi tarihimizden ilham alarak hayata geçirdik. Üniversitemiz 29 yıl boyunca kardeşliğimizin en güzel örneklerinden biri haline geldi. Şimdiye kadar 13.200 öğrenci mezun oldu. Dünyanın 45 ülkesinde Manas Üniversitesi mezunu insanımız var. İki yıldır dünyanın en başarılı bin yüksek öğretim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu başarı tüm Türk dünyası için gurur kaynağı. Tüm hocalarımızı tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız hep daim olsun. Başarılarınızın katlanarak artması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Tüm bu hizmet ve yatırımın üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

KÖKSÜZ İNSAN İSTİKAMETİNİ KAYBEDER

Manas'tan önümüzdeki dönemde daha nitelikli projeler, daha büyük başarılar bekliyorum. Kökleri ile bağı zayıflamış hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesi mukadderdir. Köksüz insanlar da ağaçlar gibi istikametini kaybeder. Medeniyet değerleriniz ile inancınız ile, aileniz ile, idealleriniz ile bağlarınızı asla koparmayın.

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SİZİ İDEOLOJİLERİNE ESİR ETMEK İSTEYENLERE PRİM VERMEYİN

Toplum ve aileniz ile sıkı ilişki içinde olmazsanız bir süre sonra çaresizliğe mahkum olursunuz. Milletinize ve ülkenize olan sorumlulukları ihmal etmeyin. 40 yıldır envaiçeşit terör örgütü ile mücadele etmiş ve ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Sizi kendi ideolojisine esir etmek isteyenlere prim vermeyin.