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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kıbrıs Barış Harekatı#Mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kıbrıs Barış Harekatının 51. yıl dönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kıbrıs Barış Harekatı#Mesaj

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