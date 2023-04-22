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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kentsel Dönüşüm#Konut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kentsel Dönüşüm#Konut

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