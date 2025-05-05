Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Kızılay ailesinin her mensubuna selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 157 yıllık merhamet çınarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin.

Çalışanından gönüllüsüne bu hilali ülkemiz ve dünyada dalgalandıran kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kızılay'ımızın kuruluş gayesi cephede yaralanan hasta askerlerimize yardım etmekti. İstiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri oldu.

"KIZILAY, ÜLKEMİZİN YARDIM ELİNİ UZATTI"

Cephe gerisindeki hastaneler ile onca yoklukla yetiştirdiği hemşireler ile, hasta taşıma sistemleri ile göğsünü adeta siper etti. Yaşadığımız her zorlukta daima milletimizin yanında oldu. Sadece ülkemizde değil tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördük. Ülkemizin yardım elini uzattı. Ülkemizin desteğine ihtiyaç olan her yerde imdada koştu, mağdurların hayatına dokundu.

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Milletimize yardım elini uzatan Kızılay camiamızdan Allah razı olsun. Kızılay bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor. Gerek tarihi gerek hizmetleri ile kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusu ile karşı karşıyayız.

"KIZILAY, KAN İHTİYACININ YÜZDE 97'SİNİ TEMİN EDİYOR"

157 yıl önce başlanan yolculukta 513 şube temsilciliği ile 4 hastane 2 tıp merkezi ile, 13 delegasyonu, aş evleri, huzurevleri, sevgi mağazaları ile geniş bir yelpazede kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. 2024'te 33 milyon yurt dışında 14 milyondan fazla kişiye ulaşıp vazifesini layıkıyla ile ifa ediyor. 2005'te kan ihtiyacının 19'unu karşılayan Kızılay bugün yüzde 97''sini temin etmekte. Kök hücre bağışçısı 1 milyon 179 bine ulaştı. Kızılay'ın ilaç ve tıbbi ekipmanda dışa bağımlılığı azaltacak hamlelerini takdirle takip ediyorum. Kan torbası fabrikası hayırlı olsun şimdiden.

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik. Bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha modern daha güçlü hale getirinceye kadar şehirlerimizi ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. Yarısı bizden kampanyasının güncel rakamlarını paylaştık. Artık kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz. İdeolojik düşüncelerini önceleyenlerle uğraşamayız. Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyor. Her meseleyi istismar ederek ülkemize çok büyük kötülük yapıyor. Afetlerde dayanışmanın milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. 6 Şubat'ta neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başlamıştı. akla sığmayan ithamlarla devletimize saldırdılar. yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Yüreği yanık vatandaşları işleri bitince trajedileri ile baş başa bırakıp arkalarına bakmadan çekip gittiler. Yıkıntılar ile fotoğraf çektirip sessiz sedasız ortadan kayboldular. Ortalığı velveleye verenlerin deprem üzerinden yardım kuruluşlarına iftira atanlar ortalıkta yok. Belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar. Milletin derdi ile dertlenen kurumlardan biri Kızılay'dır.

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Kızılay'ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde de Kızılay'ımız meydandaydı. Mega proje diye ciddi deprem projelerinin koca balon olduğu ortaya çıkarken Kızılay'ımız milletimizin imdadına koşmuş İstanbulluların ihtiyacını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye bakınca Kızılay'ımızı AFAD'ımızı görmüştür. Kimin iş yaptığı kimin şov yaptığı bir kez daha anlaşıldı

Kızılay İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı. Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay'ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor. Tüm çalışmaları canla başla, samimi ruhla icra eden kıymetli kardeşlerimden Allah razı olsun. Her birinize yürekten başarılar diliyorum.

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Milletin dişinden kısarak verdiği kaynakların kullanılmasındaki hassasiyet en üst seviyede olmalıdır. Buralarda yaşanılacak en küçük zafiyet yıllar alacak ya da hiç mümkün olmayacak. Kılı kırk yaran hassasiyet ile hareket etmeliyiz. Hayır faaliyetlerine gölge düşmesine izin veremeyiz.