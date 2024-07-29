Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık'ın ailesine başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2024
Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.