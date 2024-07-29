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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık'ın ailesine başsağlığı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kenan Işık#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kenan Işıkın ailesine başsağlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kenan Işık#Taziye

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