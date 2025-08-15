×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 20:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Milletvekili Ali Boğa ile Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24’üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk’ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

