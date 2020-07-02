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AA-DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 15.35'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katarda önemli görüşme

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katarda önemli görüşme

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

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