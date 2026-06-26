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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Tebrik#Karne
Cumhurbaşkanı Erdoğandan karne alan öğrencilere mesaj
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 12:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenciye sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Tebrik#Karne

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