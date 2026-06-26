Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum."

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Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.



Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/4rCkI99Bce — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2026

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