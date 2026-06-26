Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum."
Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2026
Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/4rCkI99Bce