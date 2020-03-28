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DHA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 20:34,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karantinada doğum yapan Sevda Gül'e tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karantinada doğum yapan Sevda Gül'e tebrik telefonu
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Mersin’de Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan bir kadın doğum yaptı ve bebeğe Azra ismi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azra bebeği dünyaya getiren Sevda Gül ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu’nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan karantinada doğum yapan Sevda Güle tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül’ü tebrik ederek, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz’a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan karantinada doğum yapan Sevda Güle tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğandan karantinada doğum yapan Sevda Güle tebrik telefonu

BAKAN KASAPOĞLU DA ARADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı kız öğrenci yurdunda karantinada doğum yapan anne ile telefonda görüntülü konuştu. Anne ile konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. Hoş geldin Azra bebek. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.

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