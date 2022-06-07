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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Abdurrahim Karakoç#Cahit Zarifoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Edebiyatı'nın usta sairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Abdurrahim Karakoç#Cahit Zarifoğlu

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