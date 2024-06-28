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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kara Kuvvetleri Komutanlığı#Yıldönümü Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 19:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kara Kuvvetleri Komutanlığı#Yıldönümü Mesajı

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