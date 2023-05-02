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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#KAAN
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KAAN paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 09:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda Türkiye Yüzyılı’nın inşa edildiğini vurgularken, 'İşte dün “Parçası kalorifer peteğine benziyor” diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN’ı hangardan çıkardık. Durmadık, yılmadık, pes etmedik. Daha gidecek çok yolumuz var.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) adını "KAAN" olarak açıkladı. 'KAAN'ın ismini Devlet Bahçeli'nin koyduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, ANKA-3 muharip insansız savaş uçağının önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj ise şu şekilde:

Gazi Mustafa Kemal’in “İstikbal göklerdedir” diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti.

Ama bu vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi, ta ki bizim dönemimize kadar...

Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan her “ağır sanayi hamlesi” dediğinde linç edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan KAAN paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

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Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi.

Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı.

Biz de “savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye” idealiyle yola çıktığımızda birçok engelle karşılaştık.

Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da sureti haktan görünerek yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan KAAN paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

“Durduracağız” diyemediklerinde “dokunacağız” dediler, “kapatacağız” deme cesareti gösteremediklerinde “rekabet” dediler; süslü cümlelerle niyetlerini gizlemeye çalıştılar.

Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi’nin hayali “İSTİKBALİ” milletimize hamdolsun biz yaşattık.

Ama daha gidecek çok yolumuz var…

İşte dün “Parçası kalorifer peteğine benziyor” diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN’ı hangardan çıkardık.

'TÜRKİYE YÜZYILI’NI İNŞA EDİYORUZ'

Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET’in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2’nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan KAAN paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz.

Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#KAAN

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