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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne ilişkin mesaj

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#İzmir'in Kurtuluşu#Milli Mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İzmirin kurtuluş yıl dönümüne ilişkin mesaj
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele’mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum." 

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#Recep Tayyip Erdoğan#İzmir'in Kurtuluşu#Milli Mücadele

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