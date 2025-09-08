Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama: Bağlantısı araştırılıyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi. Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar;

"İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum.

Yeni eğitim öğretim yılımızın tüm öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz, velilerimiz, idarecilerimiz ve maarif teşkilatımızın her bir mensubu için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçen hafta okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin ders zili uyum eğitimleri için çalmış, minik yavrularımız büyük bir heyecanla okullarına başlamıştı. Bugün de 81 ilimiz ve 922 ilçemizde 1. dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz.

"EVLATLARIMIZ AYDINLIK YARINLARIN EN GÜÇLÜ TEMİNATIDIR"

Şunu bir defa altını çizerek ifade etmek istiyorum. Maarif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşan hocalarımız her türlü takdire, her türlü taltife ziyadesiyle layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, gelişen, öğrenen, filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçle icra eden öğretmen ve idarecilerimizin her biri aziz milletimizin övünç madalyasıdır.

Şu anda içinde bulunduğumuz Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10 sene boyunca idarecilik yapan ve geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız Sibel Turan hocamız da kendisini okuluna ve öğrencilerine adamış kıymetli bir edebiyat öğretmeniydi. Okulumuzun konferans salonunda düzenlenecek bir etkinliğin sahne hazırlıklarını yaparken geçirdiği elin bir kazada maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok katmanlı bir metot tertip ediyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında düzenleme yapıyoruz.

Bugüne kadar ders kitaplarımızı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırarak velileri yükten kurtardık. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık.

Eğitime ayrılan toplam bütçe 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Adaletsiz uygulamalara ve kat sayı zulmüne son verdik.

Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğitim teknikleri, bilgiye ulaşma her geçen gün çeşitleniyor. Yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın eminim sizlerde farkındasınızdır.

Merak, ilmin ve ilmin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi yeni şeyler keşfetmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLER HAYATA GEÇİRECEKSİNİZ

Oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı bu formülde gizlidir. Genç yavrularımızın da bu prensiple hareket edeceğine inanıyorum. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında farklı roller üstleneceksiniz. Birçok alan ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla size güvenen milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız.. Türkiye Yüzyılını sizler hayata geçireceksiniz. Sizin hayallerinizi hedeflerinizi gerçekleştirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Gazze'de okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve kardeşleri katledilmiş kardeşlerinizi aklınızdan çıkarmayın. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eğlesin. Öğrencilerimize, hocalarımıza, ailelerimize başarılarla dolu bir öğretim yılı diliyorum. Sağ olun var olun Allaha emanet olun. Kalın sağlıcakla."