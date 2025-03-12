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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı: Bir ulusun yeniden doğuş mücadelesinin sembolü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstiklal Marşı#Mehmet Akif Ersoy
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İstiklal Marşı mesajı: Bir ulusun yeniden doğuş mücadelesinin sembolü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 09:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü mesajı yayımladı. Erdoğan, "12 Mart 1921 tarihi, sadece bir marşın kabulü değil; aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür. Merhum Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şu şekilde:

Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümünü kutluyorum.

12 Mart 1921 tarihi, sadece bir marşın kabulü değil; aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNE DESTANLAR YAZMIŞTIR"

Merhum Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış; milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir.

Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı’nın ruhunu ve Merhum Akif’in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz.

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İstiklal Marşımızın kabulünün 104’üncü yıl dönümünde, Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan başta Merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstiklal Marşı#Mehmet Akif Ersoy

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