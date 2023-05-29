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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethi mesajı

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#Erdoğan#İstanbul Fethi#Twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İstanbulun fethi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle tebrik mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum.

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#Erdoğan#İstanbul Fethi#Twitter

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