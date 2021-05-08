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AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 20:43 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.

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