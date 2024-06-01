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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail zulmünü anlatan sergiye ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 14:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca açılan ve İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Kampı’nda kurulan ve İsrail’in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan “Filistin” sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan İsrail zulmünü anlatan sergiye ziyaret

Sergide 4 video bulunduğu belirtilirken, 7 Ekim öncesi İsrail’in yıllardır süren zulmü, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Filistin’e yönelik zalimane tavrı ve yaşanan acılar, Türkiye-Filistin dostluğu, Türkiye’nin Filistin’e yönelik yardımları ve gerçekleşen protestolar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin meselesine yönelik tavrı anlatılmaktadır. Görsel çalışmalarında ise İsrail’in işgal ettiği topraklar, 76 yıllık İsrail zulmünün kronolojisi, istatistiklerle veriler, Türkiye’nin yaptığı yardımlar, Filistin mitingi ve protesto gösterileri yer alıyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Filistin

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