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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a saldıran İsrail'e sert tepki: Haydutluklarına artık bir 'dur' denilmeli

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#Recep Tayyip Erdoğan#İran#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'a hava saldırısı düzenleyen İsrail'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

"HUKUKU HİÇE SAYAN APAÇIK BİR PROVOKASYON"

İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.

İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

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"NETANYAHU TÜM DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLEME GAYRETİNDE"

Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

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Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.

Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.

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"ORTA DOĞU'DA DAHA FAZLA KAN, YIKIM İSTEMİYORUZ"

Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.

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#Recep Tayyip Erdoğan#İran#İsrail

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