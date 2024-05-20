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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı: Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İRAN#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İrana başsağlığı mesajı: Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum.

Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

'İRAN’IN YANINDA OLACAĞIZ'

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

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Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız."

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REİSİ İÇİN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.

Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz...

İran Devleti’ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İRAN#ANKARA

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