Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret... İlk kez ortak harekât merkezi kurulacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Nisan'da Irak'a gidiyor. Bir dönüm noktasını oluşturacak olan ziyaretin Bağdat ve Erbil olmak üzere iki ayağı olacak.

Ziyarette terörle mücadele ve güvenlik konusunda ele alınacak başlıkları CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova paylaştı. Canova'nın aktardıkları şu şekilde oldu:

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL EDİLSİN" TALEBİ

Mutabakat metni var 25 maddeden oluşacak olan. Türkiye için buradaki en önemli başlık güvenlik, terörle mücadele. Bu bölüm üzerinde uzun süre çalışıldı. Irak, PKK'nın faaliyetlerini güvenlik tehdidi olarak tanımlamıştı. Hatta PKK, Irak'ta yasaklı örgüt olarak ilan edilmişti. Ankara'nın beklentisi PKK'nın terör örgütü olarak da ilan edilmesiydi. Ancak Irak'taki iç dengeler nedeniyle henüz bu aşamaya gelinemediği anlaşılıyor. Irak ile Türkiye'nin terörle mücadelede iş birliği içerisinde olacağı bu metinde vurgulanacak.

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İLK KEZ ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULACAK

Metinde ortak harekat merkezi kurulması yer alacak. İlk kez ortak harekat merkezi kurulmuş olacak. Nerede olacağı daha sonra netleştirilecek. Bu hareket merkezinde Irak Merkezi Yönetimi, Erbil ve TSK'dan askerler görev alacak. Bir askeri koordinasyon merkezi olarak görev yapacak. Sınır güvenliği ve karşılıklı istihbarat paylaşımı üzerinde durulacak. Ortak operasyon olmayacak.

Bölgeye operasyonlar olacaktı. Hem Irak'tan hem Erbil'den talepler var. Sivil yerleşim yerlerinde giriş çıkışların kontrol altında tutulması, sivil halkla ilgili tedbir alınması gibi. Irak Merkezi Yönetimi ve Erbil arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle oluşan gri bölgelere PKK yerleşmiş durumda.

Sincar Mahmur konusunda adım atmaları bekleniyor. Buna hayır demiyor Irak tarafı.