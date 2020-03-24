AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 21:38,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.
Partinin sosyal medya hesaplarından daha önce yapılan paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi. Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" paylaşımıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.
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