Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabb’im mekânını cennet eylesin."

Gözden KaçmasınSon dakika... Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı hayatını kaybettiSon dakika... Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİlber Hoca için taziye mesajları: İlim dünyasında silinmez bir iz bıraktıİlber Hoca için taziye mesajları: 'İlim dünyasında silinmez bir iz bıraktı'Haberi görüntüle
