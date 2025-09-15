×
‘Dünya için tehdit’... Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da: İsrail yaptırım olmadan durmayacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı. İsrail yaptırım olmadan durmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerimin başında soykırımcı İsrail'in saldırısında şehit edilen Filistin ve Katarlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in işlediği soykırım nedeniyle olağanüstü zirveler düzenledik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin güvenlik için risk teşkil ettiğini ortaya koyduk. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi.

"SON SALDIRI İSRAİL HAYDUTLUĞUNU FARKLI BOYUTA TAŞIDI"

Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum.

‘Dünya için tehdit’... Cumhurbaşkanı Erdoğan Dohada: İsrail yaptırım olmadan durmayacak

Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı. İsrail yaptırım olmadan durmayacak.

‘Dünya için tehdit’... Cumhurbaşkanı Erdoğan Dohada: İsrail yaptırım olmadan durmayacak

İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Bazı ülkelerin Filistin'i tanıma niyetlerini açıklamaları olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.

"KENDİ KENDİNE YETER SEVİYEYE ULAŞMAMIZ ŞARTTIR"

Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Savunma sanayinde yeteneklerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Gelecek 10 yılları kazanmak için bu alanlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk.

‘Dünya için tehdit’... Cumhurbaşkanı Erdoğan Dohada: İsrail yaptırım olmadan durmayacak

Teşkilat bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne soykırım ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İslam İşbirliği Teşkilatı#Katar

