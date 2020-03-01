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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 20:00,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Onbaşı Baysal'ın evine taziye ziyareti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Onbaşı Baysal'ın evine taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan İdlib şehidi Uzman Onbaşı Baysalın evine taziye ziyareti

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