AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 20:00,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Onbaşı Baysal'ın evine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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