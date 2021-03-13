Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat etmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 13, 2021
Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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