Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Goncagül için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan; karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan; İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül’e Allah’tan rahmet diliyorum. Hüseyin kardeşimin ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.