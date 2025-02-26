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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hocalı Katliamı#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hocalı Katliamı için anma mesajı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 12:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı"na ilişkin yaptığı paylaşımda "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hocalı Katliamı#Azerbaycan

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