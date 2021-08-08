AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılını yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.