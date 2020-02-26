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DHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:53,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP önündeki ailelere telefon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayan Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri telefonla arayarak destek ve teşekkürlerini illeti.

Aileler adına Ayşegül Biçer ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir zamanda kendilerini ziyarete edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi:

"Oradaki tüm kardeşlerime Ankara'dan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. 9 evladımızın dönmüş olması verdiğimiz mücadelenin nasıl netice verdiğini göstermesi çok çok önemli. Bu şahsiyetli, haysiyetli mücadelenizin ne anlama geldiğini ve bundan sonra da nelere muktedir olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Sizlerle iftihar ediyoruz. En uygun zamanda da sizi ziyarete geleceğim."

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