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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'nin eşine taziye telefonu
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'nin eşine taziye telefonu
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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'nin eşine taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'nin eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle eşi Ivy Mwansa Chilengi'ye taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joseph Chilengi'nin eşi Ivy Mwansa Chilengi ile telefonda görüştü. Büyükelçi Chilengi'nin vefatından üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, ailesine ve Zambiya halkına başsağlığı diledi.

Büyükelçi Chilengi'nin Türkiye-Zambiya ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin Zambiya'ya götürülmesiyle ilgili bütün kolaylıkların Türkiye tarafından sağlanacağını söyledi.

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