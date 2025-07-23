×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın ana vatana katılmasının 86. yıl dönümü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#HATAY#Ana Vatan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hatayın ana vatana katılmasının 86. yıl dönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 09:10

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Temmuz Hatay’ın ana vatana katılmasının 86. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay, sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuş, millî ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir.

Gazi Mustafa Kemal, Hatay’ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür.

Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur. Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir.

Haberin Devamı

Bugün, milletimizin tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olan Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurum Kongresi mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#HATAY#Ana Vatan

BAKMADAN GEÇME!