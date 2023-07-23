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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay paylaşımı: Yeniden inşa ve ihya edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Mustafa Kemal Atatürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hatay paylaşımı: Yeniden inşa ve ihya edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 17:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay’ımızın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz.

İnşallah kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hatay paylaşımı: Yeniden inşa ve ihya edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Mustafa Kemal Atatürk