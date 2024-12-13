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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastalara ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Kocaeli
Cumhurbaşkanı Erdoğandan hastalara ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 20:10

Kocaeli'nde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ildeki kongrenin ardından hasta ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Kocaeli'de, programı sonrası Şehir Hastanesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hastalara ziyaret

Erdoğan, tıbbi onkoloji yataklı servisini ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hastalara ziyaret

Hastalarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti, ziyareti sırasında sağlık personeliyle de bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan hastalara ziyaret

Ziyaretin ardından doktorlar, hasta yakınları ve hastalarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, moral verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan hastalara ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Kocaeli

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